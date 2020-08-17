Belediye boş durmuyor

SARIKAYA Belediyesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarıkaya şehirlerarası otobüs terminali hizmete açıldı. Kalıp beton ve baskı tekniği ile yapılan sağlıklı, uzun ömürlü kaldırım çalışmalarına yüksekokul kavşağından başlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Zabıta ekipleri tarafından iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldığını, İtfaiye ekiplerinin de gün boyu çıkan yangınlara müdahalenin yanı sıra temizlik, ağaçların sulanması, ağaç üzerinde mahsur kalan hayvanların kurtarılması gibi faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti. Başkan Açıkel, ‘’Her ne kadar asli görevlerimizi yapsak da şefkat elimiz yeryüzünü paylaştığımız canlıların yanında daima. Yeni şehirlerarası otobüs terminalimizin faaliyete geçmesi ile eski otobüs terminalinde yıkım öncesi çalışmalarımız başladı. Yeni su aboneliği yaptıran vatandaşlarımızın hat bağlantıları su işleri şefliğimizde görevli arkadaşlarımızca yapıldı’’ dedi. Başkan Açıkel, konaklama tesisleri ile birlikte berber, kuaför, marketlerin denetimlerinin komisyon tarafından yapıldığını anlattı. Açıkel, ‘’Pazar yerinden hastaneye çıkan yol üzerinde ve iki ayrı bölgede daha kilit parke taş tamir çalışması yapıldı. Yenidoğan Mahallemizde yol çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Şekerpınar Mahallesi Camimizin dış cephe kaplaması tamamlandı. Su işleri arıza ekibimiz üç ayrı arızayı giderdi’’ diye konuştu.