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Belediye binası yenilendi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Belediye Hizmet binası yenilendi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:28
Belediye binası yenilendi

Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Beldesi Belediye hizmet binası mimari restorasyon ve tadilat çalışmaları ile yeni bir görünüme kavuştu. Belediye Başkanı Menderes Baran, kasabada çok uzun yıllardır atıl binalarda hizmet vermek zorunda olan, ihtiyacı önem arz eden Belediye Hizmet Binasını mimari restorasyon ve tadilata tabi tutup, başlatılan çalışmaların tamamlandığını söyledi. Baran, ‘’Yenipazar'ımıza yakışır bir görünüm kazandı. Yenilenen yüzüyle Belediye Binasının Yenipazar'a hayırlı olmasını, nice güzel çalışma ve hizmetlere vesile olacak olan bu kurumun her daim siz  hemşehrilerimizin hizmetine kullanmak üzere hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Belediye Binası Yenilendi
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