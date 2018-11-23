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Belediye Binası eklentileri yıkılıyor

YOZGAT Belediyesi’nin yıllardır hizmet birimlerini sırtında taşıyan, yetersiz kalması üzerine eklentiler yapılan, belediyenin Valilik binasına taşınmasının ardından yeni bir düzenleme ile, ek binaların yıkımına başlanıldı.

Belediye Binası eklentileri yıkılıyor

YOZGAT Belediyesi’nin yıllardır hizmet birimlerini sırtında taşıyan, yetersiz kalması üzerine eklentiler yapılan, belediyenin Valilik binasına taşınmasının ardından yeni bir düzenleme ile, ek binaların yıkımına başlanıldı.

23 Kasım 2018 Cuma 07:40
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Belediye Binası eklentileri yıkılıyor

 Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Belediye Binamıza yapılan çarpık ve ucube eklentilerin yıkımına başladık. Ana binamız muhafaza edilecek. Sonradan derme çatma yapılan tüm uzantılar yıkılarak şehir nefes aldırılacak. Bu işler emek ve cesaret ister. Bizler de hep zora talip olduk. Şehri gerçek bir şehir yapma yolunda bir dakikamızı bile boşa geçirmedik. Çok kısa bir süre içerisinde ve yeni hal binamızla belediye binamız arasında çok güzel bir yeşil alan ortaya çıkacak. Yozgatlı biraz daha nefes alacak bir alana daha kavuşacak’’ dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yıkım çalışmaları yapılan bölümlerde incelemelerde bulunup, çalışmaların son durumu hakkında da bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Belediye Binası Eklentileri Yıkılıyor
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