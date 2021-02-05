Belediye Başkanı Ünal, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Ünal, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve kurallar çerçevesinde halkın dertlerini, sıkıntılarını dinleyip, sevinçlerini paylaştığını bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Bizler birer faniyiz. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmektir. Bizler burada otururken itibar ediliyorsak, işte bunun sevdalısıyız. Bu da Allah’a şükür gönüllerde yer etmekle olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği dediği bu olsa gerek’’ dedi. Ünal, hane ve esnaf ziyaretlerini önümüzdeki günlerde de devam ettireceğini bildirdi.