BELEDiYE ASFALTLADI

Yozgat Belediyesi kış öncesi yol mağduriyetlerini gidermek için Spor Vadisi, Bahçeşehir Mahallesi ve Sarıtopraklık Mezarlığı bölgelerinde asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Yozgat Belediyesi, toz ve çamur içinde kalan yolları asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sunduğunu da belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Celal Köse, “Daha önce çamur ve toz içinde olan Spor Vadisi Bölgesi’nde yeni bir çevre düzenlemesi yaptık. Daha sonra kaldırım ve asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bu bölgede çok fazla vatandaşımız ikamet ediyor. Hemşehrilerimizin yol mağduriyetlerini giderdiğimiz için mutluyuz” diye konuştu. Celal Köse, Bahçeşehir Mahallesi’nin de uzun süredir asfalt beklediğini söyleyerek, “Bu bölgeyi de programlarımıza dahil ederek çalışmalarımızı tamamladık. Sarı Topraklık Mezarlığı da kötü ve bozulan yolları ile vatandaşlarımızın çilesi haline gelmişti. Buraya ayrı bir önem veriyoruz. Merhumlarımızı ebedi istirahatgahlarında ziyaret edecek olan vatandaşlarımızın da sorunları çözülmüş oldu. Çalışmalarımız belli bir program dahilinde devam edecek. Hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.