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Belediye Afrin yolcusu

YOZGAT Belediyesi daha önce El Bab’da sürdürülen operasyonlarda görev alan askerler için yaptığı kampanyayı bu kez Afrin için gerçekleştirecek.

Belediye Afrin yolcusu

YOZGAT Belediyesi daha önce El Bab’da sürdürülen operasyonlarda görev alan askerler için yaptığı kampanyayı bu kez Afrin için gerçekleştirecek.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Belediye Afrin yolcusu

Yozgat Belediyesi daha önce Fırat Kalkanı operasyonunda görev alan askere moral için çıkardığı manevi destek konvoyu ile hem askere moral vermiş, hem de çeşitli hediyeler götürmüştü.
Yozgat Belediyesi benzer bir kampanyayı Afrin için gerçekleştireceği ve bu kapsamda yaklaşık 100 koyun ile Afrin’e ulaşıp, Mehmetçik’e Yozgatlıların selam, dua ve desteklerini ileteceği, konvoyun bu hafta içerisinde dualarla yola çıkacağı bildirildi.

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