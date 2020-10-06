Beldeye mesire alanı

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, çevrede yokluğu hissedilen mesire ve piknik alanı eksikliğinin giderildiğini ve vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Hizmete giren piknik alanındaki eksikliklerin vatandaşların talepleri doğrultusunda giderileceğini belirten Ünlü, "Mesire alanımızda 11 kamelya, piknik ocakları, oyun grupları, spor aletleri, voleybol sahası her iki kamelya arasında çeşme, vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için bay bayan mescit ile tuvalet bulunuyor. Vatandaşlarımız isterlerse gölette avlanmanın serbest olduğu zamanlarda olta balıkçılığı da yapabiliyorlar" dedi. Başkan Ünlü, özel makinelerle sökülen ağaçların mesire alanına dikilerek etrafının yeşillendirileceğini sözlerine ekledi.