Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1161
ALTIN
477.425
DOLAR
7.7478
STERLİN
10.0842
EURO
9.1319

Beldeye mesire alanı

SORGUN ilçesine bağlı Gülşehri Belediyesince gölet kıyısına mesire ve piknik alanı yapıldı.

06 Ekim 2020 Salı 00:48
Beldeye mesire alanı

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, çevrede yokluğu hissedilen mesire ve piknik alanı eksikliğinin giderildiğini ve vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Hizmete giren piknik alanındaki eksikliklerin vatandaşların talepleri doğrultusunda giderileceğini belirten Ünlü, "Mesire alanımızda 11 kamelya, piknik ocakları, oyun grupları, spor aletleri, voleybol sahası her iki kamelya arasında çeşme, vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabilmeleri için bay bayan mescit ile tuvalet bulunuyor. Vatandaşlarımız isterlerse gölette avlanmanın serbest olduğu zamanlarda olta balıkçılığı da yapabiliyorlar" dedi. Başkan Ünlü, özel makinelerle sökülen ağaçların mesire alanına dikilerek etrafının yeşillendirileceğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Beldeye Mesire Alanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARIM MASAYA YATIRILDI
TARIM MASAYA YATIRILDI
ENERJiLi KORUMA
ENERJiLi KORUMA
Farkındalık çalışması
Farkındalık çalışması
Yurtlu’dan ziyaret
Yurtlu’dan ziyaret
Yatırımları gezdi
Yatırımları gezdi
BEKLENTi DEVAM EDiYOR
BEKLENTi DEVAM EDiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim