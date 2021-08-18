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Beldeye çevre yolu

Yozgat’ın Akdağmadeni-Saraykent-Kadışehri-Çekerek ilçelerini birbirine bağlayan yolun Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi içerisinden geçen kesiminin yerleşim alanı dışına alınmasına yönelik ihale tamamlandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:56
Beldeye çevre yolu

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi içerisindeki karayolunun, yerleşim alanı dışına kaydırılmasına yönelik hazırlanan projeyle ilgili ihale sürecinin de tamamlandığı açıklandı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları sonuçlandı. Yolun yapım ihalesi gerçekleştirildi’’ dedi. Ünal, kasaba içerisinden geçen ana caddenin halı sahanın bulunduğu bölgeden başlayıp, yukarı yazı mevkiinde bulunan mezarlık girişine kadar yaklaşık 3 kilometre sıcak asfalt serimi yapılacağını, kaldırımlar ile tretuvarların yenileneceğini söyledi. ‘’Kasabamız artık yeni bir görünüme kavuşuyor’’ diyen Ünal, okul arkasında bulunan Şehit Özgür Gençer Caddesinin Meydan Camii karşısından başlayarak, yukarı tepecik mevkii den devam edip, çevre yoluna bağlanacağını aktardı. Başkan Ünal, ‘’Gerek kasabamızda yaşayan gerekse gurbette bulunan vatandaşlarımızın arazilerinde de istimlak çalışmaları başlayacaktır. Karayolları istimlak kurumu toplantı gerçekleştirmek suretiyle beraberinde yaklaşık 25 metre genişliğinde çevre yolu da açılacaktır. Bu mevkiinde bulunan tarla sahiplerinin belediyemiz ile iletime geçmeleri gerekmektedir. Yapılacak çevre yolu, Kıyrın ayağı, Killik, Tepecik, Kaylar, Yazı mevkilerinden geçecektir. Bu mevkilerde arazisi olanların isim listeleri askıya çıkartılmıştır’’ diye konuştu. 

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Beldeye çevre Yolu
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