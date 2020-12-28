Beldesini anlattı

Başkan Elbaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile her koşulda, her zorlukta görüşebilme imkanı bulduklarının altını çizdi. Elbaşı, ‘’Genel Başkanımız, büyük, küçük demeden bütün belediyelerin tek tek sorunlarını, yaptıklarını, yapacaklarını dinlemektedir. Ortak akılla bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki planlamalarımızı da Genel Başkanımıza ilettik. Hiç bir zaman bizi bir başımıza bırakmayan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun’a genel merkez personellerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.