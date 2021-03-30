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Beldelere mali destek

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in desteği ile Boğazlıyan ve Saraykent ilçesine bağlı belde belediyeleri altyapı çalışmalarına yönelik projelerine mali destek çıktı.

30 Mart 2021 Salı 00:21
Beldelere mali destek

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan ve Saraykent ilçesine bağlı belde belediyelerinin projelerini hayata geçirebilmesi için ihtiyaç duydukları kaynağın bulunmasına katkı sağladı. Boğazlıyan ilçesinin Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ile Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i Şubat ayı içerisinde TBMM’indeki odasında ziyaret edip, proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milletvekili Başer, başkanların projesi için ihtiyaç duydukları kaynağın sağlanabilmesi için ilgili bakanlıklarla temasa geçerek, talep edilen ödeneklerin çıkmasını sağladı. Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’e teşekkür etti. Büyük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yol yapımı, kilit parke yapımı, çevre düzenlemesi için geçen yıl 350 bin lira aldıklarını hatırlattı. Büyük Başer’in desteği ile bu yıl yine 350 bin lira olmak üzere toplam 700 bin lira hibe para alındıklarını bildirdi. Büyük, ‘’Ovakentimizin fahri hemşehrimiz kabul ettiğimiz kasabamız için her daim mücadele veren desteklerini esirgemeyen Vekilimiz Sayın Yusuf Başer beyefendiye şahsım ve Ovakentli hemşehrilerim adına teşekkürlerimi arz ediyorum’’ dedi. Sırçalı Beldesi Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit de, ‘’Yozgat’ımızın gururu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Milletvekilimiz Sayın Av. Yusuf Başer beyefendinin desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan geçen yıl 250 bin lira aldık. Bu yıl ise 200 Bin lira hibe para alınmıştır. Her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Vekilimize Şahsım ve Kasabam adına sonsuz teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ise, Milletvekili Yusuf Başer’in girişimleri doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yol yapımı, kilit parke yapımı ve çevre düzenlemesi için 300 bin lira hibe para aldıklarını bildirdi, Başer’e teşekkür etti. Saraykent ilçesinin Ozan Beldesi Belediye Başkanı Mustafa İleri ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi kapsamında 300 bin lira nakdi yardım yapıldığı kaydetti. İleri, ‘’Nakdi yardım yapılmasında yardımlarını esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekilimiz sayın Yusuf  Başer'e ve Saraykent AK Parti İlçe Başkanımız sayın Necmettin Kaya’ya şahsım ve belde halkım adına teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Beldelere Mali Destek
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