BELDELERDE NÜFUS TELAŞI

YOZGAT il genelinde, nüfusu 2 bin sınırında olan beldeler, unvanlarını kaybetmemek için yoğun bir çalışma dönemine girdi. Bazı beldeler, unvanlarını koruyabilme adına çevre köyleri mücavir alan içerisine almaya çalışırken, bazı beldelerde nüfus kaydı yaptırılması çağırısında bulunuluyor. Çekerek ilçesinin Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile adres değişikliği işlemlerinin artık e-devlet üzerinden yapılabileceğini’ hatırlattı, vatandaşların geçerli e-imza, mobil imza ve SMS doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak bu hizmetten yararlanabileceklerini kaydetti. Başkan Ünal, hizmetten yararlanmak isteyenlerin, ‘e-devlete giriş yaparak (https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi) değişiklik yapmak istedikleri adresi sistemden işaretledikten sonra cep telefonlarına gelecek olan doğrulama kodunu onaylayarak adres bildirimlerini onaylamış olacaklarını’ kaydetti. Ünal, ‘’Burada dikkat edilmesi gereken husus; bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması durumunda yada yurtdışı adres bildirimleri halinde bu hizmetten yararlanamayacaklardır. O nedenle iletişime geçilerek, verilecek adrese kaydını geçirmeleri rica olunur. Özükavak kasabamız için daha çok pay alması için, sen ben o yok, hep beraber şimdi fırsat elimizde yaşadığımız onca zorlukları birlikte güçlenerek aşacağız. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

BAHADIN BELEDİYESİ

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Bahadın Kültür Derneği Başkanı Serdar Ayyıldız ile birlikte yayınladığı bildiride, kültür ve değerlerin Yozgat’ta en büyük temsilcisinin Bahadın olduğuna dikkat çekilerek, ‘’Belediye olarak kaldığımız sürece kasabadaki hizmetler devam etmektedir. Devam etmelidir de. Belediyelikten düşersek maalesef alınabilecek hizmetlerden mahrum kalacağımız aşikârdır’’ denildi. Ev yapmanın eskisi kadar kolay olmayacağı, çöplerin eskisi gibi toplanmayacağı, ekipmanların İl Özel İdaresine geçeceği hatırlatılıp, bunun gibi birçok hizmetten mahrum kalacağının altın çizildi. Bildiride, ‘’Bu sebeple yapmamız gereken tek şey var. Kasabamızın nüfusunu 2 bin kişinin altına indirmemektir. Durumu uygun olan, öğrenci, emekli gibi Bahadınlı ve Bahadın dostlarının desteklerini beklemekteyiz. Gelin nüfusumuzu kasabamıza aldıralım. Güçlenelim ve belediye olarak devam edelim’’ denildi. Yapılacak olan çalışmanın siyaset ya da yerel seçimler ile alakasının bulunmadığı, Bahadın Belediyesinin devamlılığı ve hizmetleri ile alakalı, siyaset üstü bir durum olduğunun altı çizildi. Bu çalışma için Sorgun’a kadar gidilmesine gerek bulunmadığı da belirtilerek, ‘’Ücreti belediyemiz tarafından karşılanılacak olan vekalet verilerek, e-devlet üzerinden kaydınızı yapabilmektesiniz. Dostlarımızın bu konuya hassasiyet göstereceğine inancımız tamdır. Bu çalışma Aralık ayı sonuna kadar devam edecektir. Süreç ile ilgili belediye personelimiz Sn. Rıza Koç sorumlu olarak atanmıştır. Her türlü soru ve yardım için kendisini 0 507 425 45 77 nolu telefondan arayabilirsiniz’’ çağrısı yapıldı.