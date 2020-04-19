Beldede tedbirler alındı

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Belediye Başkanı Ünal Dursun, Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal’ın emirleri doğrultusunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Dursun, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasıyla faaliyetlerine büyük bir özveri ile devam ettiklerini kaydetti. Dursun, kimsesi olmayan 65 yaş üstü yaşlıların, kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını temin etmek, ilaçlarını almak, onları mümkünse sokağa çıkmasını engellemek bir sağlık aracının konuşlandırdığını kaydetti. Dursun, ‘’Kasabamızın yaşlılarını, halkını iyi tanıyan arkadaşlardan oluşturulan ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kasabamız halkı çok rahat, yaşlılarımız çok rahat. Hepsinin ihtiyaçlarına yetişiyoruz. Gerekirse 112 ambulans hizmetini devreye koyuyoruz’’ dedi.