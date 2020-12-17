Beldede Kriz Masası kuruldu

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, beldede görev yapan Sağlıkçılar, Sağlık evi ebesi, Filyasyon ekibinde görevli imamları temsilen merkez cami imamı, muhtarlar ile pandemi sürecinde yapılacak çalışmaları yönlendirmek üzere kriz masası oluşturulmasının kararlaştırıldığını söyledi. Başkan Bozdemir, ‘’Sağlıkçılarımızla birlikte alınan tedbirler ve öneriler doğrultusunda görüş birliğine varıldı. Belediyemiz ve tüm kuruluşlarımız pandemi kriz masası ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Birlik ve beraberlik içinde alınacak kararlar halkımızın sağlığı için önem arz etmektedir. Alınacak tedbirlere tüm halkımızın uymasını önemle rica ederiz’’ dedi.