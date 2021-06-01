Belde girişine ‘Hoşgeldiniz’ tabelası

Bahadın Beldesi girişine ‘Bahadın Kasabasına Hoşgeldiniz’ yazısı ile birlikte Atatürk portesinin yer aldığı tabela asıldı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, beldenin Taşköprü mevkiine Durak Çalışkan anısına eşi, çocukları ve torunları tarafından hazırlattırılan ‘Bahadın Kasabası Hoş geldiniz’ yazılı, Atatürk portresinin de bulunduğu tabela yaptırıldığını söyledi. Bozdemir, ‘’Bu güzel düşünceleri için Durak Çalışkan'ın ailesine teşekkür ederiz. Bahadın'da kaybettiğimiz değerlerimiz anılarıyla aramızda hep yaşayacaklardır. Bahadın yararına olan yardımlar ve projeler için talepler devam etmektedir. Belediyemiz bütün imkanlarıyla halkımızın yanındadır’’ diye konuştu. Başkan Bozdemir, hazırlattırılan tabelayı belde girişine monte ettiklerini de sözlerine ekledi.

