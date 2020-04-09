Belçika’ya Yozgat damgası

Aynı zamanda Boğazlıyan Belediyesi ile kardeş şehir özelliğini taşıyan Pieton şehrinde Kurulan Federasyon ile ilgili bilgi veren Zeki Yarol, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Belçika temsilciliği ile çıktıkları bu yolda sağlam adımlarla, resmi ve kurumsal bir şekilde yürümeye devam edeceklerini söyledi. Yarol, ‘’Bu anlamda Belçika’da da adımızı yaşatmak, hemşehrilerimiz ile bir çatı altında olmak, ülkemize, memleketimize, hemşehrilerimize faydalı olmak namına faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hedefimiz yurt dışında da yurt içinde de hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek öncelikle birlik ve beraberliğimizi yaşatmak, sonrasında ise birlikteliğimizden doğan gücü ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı işlerde göstermek istiyoruz” dedi.