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Belçika’da staj

YOZGAT Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Konaklama Hizmetleri Stajı Projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca hibe ile ödüllendirildi.

Belçika’da staj

YOZGAT Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Konaklama Hizmetleri Stajı Projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca hibe ile ödüllendirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Belçika’da staj

Proje kapsamında 7 öğrenci ve 1 öğretmen Belçika’nın Brüksel kentine hareket etti.  Öğrenciler, 30 Aralık tarihine kadar proje ortağı otelde konaklayacak, staj eğitimi alacak. Proje, katılımcı öğrencilerin mesleki alanda gelişimlerini tamamlamak, farklı kültürleri tanımaları ve turizm sektörünün ihtiyacı olan kalifiye Ön Büro personeli yetiştirmeye fayda sağlayacak. 

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