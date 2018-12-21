Belçika’da staj

Proje kapsamında 7 öğrenci ve 1 öğretmen Belçika’nın Brüksel kentine hareket etti. Öğrenciler, 30 Aralık tarihine kadar proje ortağı otelde konaklayacak, staj eğitimi alacak. Proje, katılımcı öğrencilerin mesleki alanda gelişimlerini tamamlamak, farklı kültürleri tanımaları ve turizm sektörünün ihtiyacı olan kalifiye Ön Büro personeli yetiştirmeye fayda sağlayacak.