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Belçika'dan anlamlı proje

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Belçika Genk Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Belçika’da düzenlenen yardım organizasyonu ile Yozgat’ta 150 çocuk bayram için giydirildi.

Belçika'dan anlamlı proje

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Belçika Genk Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Belçika’da düzenlenen yardım organizasyonu ile Yozgat’ta 150 çocuk bayram için giydirildi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Haziran 2017 Cumartesi 07:01
81 Okunma
Belçika'dan anlamlı proje

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk kuruluşlarından hizmet almakta olan öksüz yetim ve yoksul çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Etkinlik sonrası Vali Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret eden Belçika Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, Avrupa Türk Demokratlar Birliği Belçika Genk Şubesi Kadın Kolları Başkan ve üyeleri faaliyet ve çalışmaları hakkında Vali Yurtnaç’ı bilgilendirdi.

Genk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fikriye Ayrancı Kiper, 9 kişilik bir ekip olduklarını ve ramazan ayına özel hazırladıkları projeyi hayata geçirmek için Yozgat’a geldiklerini söyledi.

Projelerinin isminin “Bir yetimde sen giydir” olduğunu belirten Kiper “Biz bu projeyi annesi babası olmayan çocuklarımıza anne baba olalım, onları biz giydirelim, yalnızlıklarını giderelim diye başlattık. Onları sevindirebilmişsek ne mutlu bize” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, ihtiyaç sahibi 150 çocuğun UETD Genk Belçika Şubesi ve Belçika Yozgatlılar Federasyonu tarafından bayram kıyafeti alındığını ifade ederek, “Çocuklarımıza bayramlık kıyafetin yanında birde 170 çocuğumuza iftar yemeği verdiler. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bu arkadaşlarımızı ilimizde konaklamasını sağlayarak çocuklarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Vali Kemal Yurtnaç ise, bu anlamlı davranışlarından dolayı gurbetçi vatandaşlarımıza teşekkür ederek, “Yapmış oldukları bu güzel ve bir o kadar anlamlı faaliyet ve gayretleriyle doğdukları toprakları unutmadıklarını, gönüllerinin ve kalplerinin burada bizlerle birlikte attığını göstermeleri bizleri sevindirmiştir. Etkinliğin Ramazan ayına ve bayrama yakın bir günde olması da bu güzel davranışa anlam katmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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