-Bektaş’dan ziyaret

Bektaş, Pomem’in Yozgat’ın sosyal ve kültürel hayatına kattığı zenginliğin yanında ekonomik anlamda da esnaf ve sanatkarlara büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Bektaş, Okul Müdürü Kütükoğlu’na da teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Kütükoğlu, Bektaş’a teşekkür etti.