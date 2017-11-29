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-Bektaş’dan ziyaret

YOZGAT Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Kütükoğlu’nu makamında ziyaret etti.

-Bektaş’dan ziyaret

YOZGAT Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Kütükoğlu’nu makamında ziyaret etti.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
177 Okunma
-Bektaş’dan ziyaret

Bektaş, Pomem’in Yozgat’ın sosyal ve kültürel hayatına kattığı zenginliğin yanında ekonomik anlamda da esnaf ve sanatkarlara büyük katkılar sunduğunu ifade etti.
Bektaş, Okul Müdürü Kütükoğlu’na da teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Kütükoğlu, Bektaş’a teşekkür etti.

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