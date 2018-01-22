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Bektaş güven tazeledi

YOZGAT Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulunda, Serkan Civelek ve Kadir Şahin ile yarışan Uğur Bektaş, güven tazeledi.

Bektaş güven tazeledi

YOZGAT Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulunda, Serkan Civelek ve Kadir Şahin ile yarışan Uğur Bektaş, güven tazeledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Bektaş güven tazeledi

Yozgat Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığı görevini Türkiye Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi Dördüncü Bölge Başkanvekili Muhittin Köksal üstlendi.
Divan üyeliklerini Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ve İbrahim Ünlü yaptı.
Adaylardan Serkan Civelek ve Kadir Şahin’in salonun darlığını gerekçe gösterip, kongrenin daha büyük salonda yapılmasını istedi, oylamanın da kapalı usul ile gerçekleşmesi talebinde bulundu.
Divan Başkanı Muhittin Köksal, seçimlerin oylama usulünü salonda bulunan ortaklara yaptığı yoklama sonucunda açık usul ile yapılmasına karar verdi.
Oylama sonucunda mevcut Başkan Uğur Bektaş, yeniden kooperatif başkanlığına seçilerek güven tazeledi.
Bektaş, kendisine destek veren tüm esnaf ve sanatkara teşekkür etti, Yozgatlı esnaf ve sanatkar için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bektaş, yeniden belirlenen Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yaparak, genel değerlendirmelerde bulundu.
Oda yönetimi, mazbatalarını aldıktan sonra tekrar toplanıp, kendi aralarında görev dağılımı yapacak.

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