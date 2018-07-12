BEKLiYORUZ!

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YOZGAT'ta, 1825 yılında yapılan, halk arasında ‘yanan Hamam’ olarak bilinen, tarihi 'Başçavuş Çifte Hamamı' restore çalışmalarına yönelik hazırlanan projeye Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onay verilerek, ihale aşamasına getirildi.

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YOZGAT'ta, 1825 yılında yapılan, halk arasında ‘yanan Hamam’ olarak bilinen, tarihi 'Başçavuş Çifte Hamamı' restore çalışmalarına yönelik hazırlanan projeye Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onay verilerek, ihale aşamasına getirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Ancak Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ne zaman ihaleye çıkartılacağı netlik kazanmadı. Yozgat Belediyesi’ne tahsis edilen tarihi yapı, 5 yıl önce restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tarihi yapı ile ilgili rölöve projesi ile birlikte restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na teslim edilen projeler incelenip, onaylandı. Yozgat belediyesi tarafından tarihi yapının iç kısımlarında temizlik çalışması da yapıldı. Binanın çürük olması nedeniyle, yakınından geçen yolun bir bölümü yaya trafiğine kapatıldı. Ancak, vatandaşlar kapatılan perdenin bir bölümünü açıp, kullanmaya devam etti. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanıp, ihale aşamasına getirilen restore çalışmalarının biran önce başlatılması istendi. Erkekler ve kadınlar bölümü olarak iki kısımdan oluşan tarihi hamamın, restorasyon sonrasında kültür evi veya kütüphane olarak hizmet vermesi planlanıyor.

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