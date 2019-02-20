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Beklentiler belirleniyor

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat’ın Bozok Üniversitesi’nden beklentileri ve üniversitenin şehirden taleplerini araştırmaya yönelik çalışma başlattı.

Beklentiler belirleniyor

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat’ın Bozok Üniversitesi’nden beklentileri ve üniversitenin şehirden taleplerini araştırmaya yönelik çalışma başlattı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Beklentiler belirleniyor

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Bozok Üniversitesi ile yaptığı istişare ve işbirliği neticesinde, şehrin ve Üniversitenin talepleri, sorunları konusunda veri elde edilecek. Oda Başkanı Sinan Çelik, bu kapsamda Bozok Üniversitesi tarafından bilimsel anket çalışması yürütüldüğünü söyledi. Çelik, Bozok Üniversitesi’nden gelecek anket sonuçlarını beklediklerini, yapılan araştırmalar neticesinde tüm paydaşlarla bir araya gelerek sonuçların değerlendirileceğini anlattı. Yozgat’ın gelişip, kalkınması noktasında Bozok Üniversitesi’ne ciddi görevler düştüğünü hatırlatan Çelik, “Bizlere de üniversitemizin gelişip kalkınması için ciddi görevler düşüyor” dedi.
Oda Başkanı Çelik, geçmiş yıllarda her kurum ve kuruluşun kendi başına ayrı yol haritası belirlediğini, koordinasyon sağlanmadığı için verimlilik sağlanamadığını da kaydetti. Çelik, “Herkes Yozgat’ı bir yana çekiyor ve bundan dolayı ilerleme sağlanamıyor. Çekişi belli bir yöne, aynı istikamete hep birlikte yaparsak bir netice alırız” şeklinde konuştu.
Haber: Mustafa TEKER

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