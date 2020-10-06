BEKLENTi DEVAM EDiYOR

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CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, şekerpancarı üreticilerinin hasat yapmalarına karşılık, fabrikaya teslim ettikleri pancar için kaç lira alacaklarını henüz bilemediklerini söyledi.

06 Ekim 2020 Salı 00:48
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CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, yüz binlerce şekerpancarı çiftçisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Ekim’de gerçekleştirdiği Konya’da ki açılış töreninde pancar fiyatını açıklamasını beklediklerini ancak hüsrana uğradıklarını söyledi. Fiyat politikasının belli olmamasından dolayı çiftçilerin tedirgin olduğunu kaydeden Keven, “Şekerpancarında iktidarın izlediği özelleştirme politikası sonucu şekerpancarı üretimi sorun yumağına dönüştü. Şuan iktidar çiftçiyle resmen alay ediyor’’ dedi. Keven, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl 1 Eylül 2019'da Konya’da yaptığı mitingde şekerpancarı fiyatını açıkladığını hatırlatarak, ‘’Bu sezon pancar hasadı çoktan başladı ve 2 Ekim’de Sayın Erdoğan yine Konya’da bir miting yaptı. Yüz binlerce şekerpancarı çiftçisinin gözü kulağı Konya'daydı. Çünkü Konya şekerpancarı üretiminde birinci ve burada cumhurbaşkanının bir müjde vereceğini umuyorlardı. Ancak çiftçimiz hüsrana uğratıldı. Yetiştirdiği şekerpancarını söktü fabrikaya teslim etti ama ne fiyat verilecek eline ne kadar geçecek bilmiyor. Bu tarım politikası çiftçimizi hayatından bezdiriyor” diye konuştu. Keven, en son devlete ait 10 fabrikanın özelleştirilmesiyle Türkiye'de bulunan 33 Şeker fabrikasının 15'inin devlete 12'sinin özel sektöre 6'sının ise Pankobirlik'e ait olduğunu bildirdi. Keven, “Özelleştirilen şeker fabrikalarında çiftçinin yaşadığı mağduriyetler üretimin yüzde 20-30 arasında düşmesine yol açtı. Defaten ısrarımıza rağmen AKP iktidarı şeker fabrikalarını özelleştirdi. Özelleşen yerlerde çiftçilerimiz yüzlerce mağduriyet yaşadı ve bundan dolayı pancar ekmekten vaz geçti. AKP iktidarı pancar çiftçisini bu şekilde tarımdan soğuturken ekemez bir hâle getirirken şekerpancarının fiyatını bile açıklamaktan imtina ediyor. Şuan Ekim ayı içindeyiz ve 2020 yılı şekerpancarı fiyatı belli değil!” ifadelerini kullandı. 

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