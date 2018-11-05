Beker güven tazeledi

Kültür Müdürlüğü Salonu’ndaki Genel Kurul toplantısına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse de katıldı. Bazı kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu Genel Kurulda, yapılan konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Hamza Beker, tek liste ile aday olduğu göreve yeniden seçildi.