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Beker güven tazeledi

YOZGAT Diyanet-Sen 3’üncü olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Hamza Beker güven tazeledi.

Beker güven tazeledi

YOZGAT Diyanet-Sen 3’üncü olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Hamza Beker güven tazeledi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:00
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Beker güven tazeledi

Kültür Müdürlüğü Salonu’ndaki Genel Kurul toplantısına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse de katıldı. Bazı kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu Genel Kurulda, yapılan konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Hamza Beker, tek liste ile aday olduğu göreve yeniden seçildi. 

Anahtar Kelimeler:
Beker Güven Tazeledi
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