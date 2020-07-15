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Bekçilere eğitim

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimleri devam ediyor. 1 Temmuz tarihinde başlayan eğitimlerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. Eğitime alınanlar önce testten geçirildi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:57
Bekçilere eğitim

YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik başlatılan eğitimler devam ediyor. 1 Temmuz tarihinde başlayan eğitimlerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar kademeli olarak devam edeceği kaydedildi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek içi Eğitimi için planlaması yapılan adaylar, sağlık kontrolü ve korona virüs testinden geçirilerek, eğitime alındığı kaydedildi. Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı teorik ve pratik olarak uygulanıyor. Program kapsamında bekçilere, ‘durdurma ve kimlik sorma, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, disiplin mevzuatı, örnek olayların incelenmesi, insan hakları, davranış ilkeleri, etkili iletişim, iletişim teknikleri’ gibi konularda bilgiler aktarılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Bekçilere Eğitim
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