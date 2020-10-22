Bekçiler, görev yerlerine uğurlandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bekçilere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasına, Yozgat merkez ve İlçelerine atanan 28 Çarşı Mahalle Bekçileri katıldı. Hizmet içi eğitimi Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk tarafından verildi. Müdür Esertürk, bekçilerden mesleklerinde, kanunlara riayet eden, uygulayan vatandaşlara karşı kibar ve tarafsız olmalarını istedi. Esertürk, ‘’Bu milletin bir vatansever evlatları olarak daima halkın canını ve malını korumanız için görevinizi titizlikle yapınız’’ dedi, mesleki tecrübelerinden örnekler vererek mesleki hayatlarında başarılarılar diledi. Daha sonra bekçiler görev alanlarına uğurlandı.