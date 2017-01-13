Behçet Usta’dan, Sait Usta’ya

Tol Çarşı’da günümüzde rağbet kalmayan ‘tenekecilik’ ve ‘sobacılık’ mesleğini Sait Susam(55) sürdürmeye devam ediyor.

Tol Çarşı’da soba ve soba yan ürünlerinin imalatını gerçekleştiren 55 yaşındaki Sait Susam ‘sobacılık’ ve ‘tenekecilik’ mesleğinin Yozgat’taki son temsilcisi ve tek ustası.

1978’de dönemin ünlü tenekeci ustası Behçet Usta’dan çırak olarak öğrenmeye başladığı zanaatını geçen onca süreye rağmen kendi dükkanında devam ettiren Sait Susam, mesleğine ilk günkü duyduğu sevgiyi ve ilgiyi göstermeye devam ediyor.

Susam, teknoloji gelişip, evler doğalgaza kavuşsa da halen sobayla ve kömürle ısınmayı tercih eden insanların evlerine birinci sınıf soba ve soba kovası üretimini sürdürüyor.

1985’de açtığı dükkanında makinelerini ve tüm ekipmanlarını koruyan Sait Usta soba kovası ve soba gibi malzemelerin üretimini sürdürüyor.

Fabrikasyon üretimlerin kendi işini engellemediğini belirten Sait Usta, fabrika denilen yerlerde de benzer makinelerle üretim yapıldığını dile getirerek, “Oralardan çıkan ürünler bizim yaptığımız kadar sağlam ve dayanıklı olmuyor” diyor. Sait Usta, bu işin bir meslek ve sanat olduğunu söyleyerek yaptığı her malzemeye sanatını kattığını ve vatandaşların uzun ömürlü kullanabileceği şekilde imal ettiğini aktarıyor.





‘SON TEMSİLCİYİM’





55 yaşında Tol Çarşı’da mesleğini devam ettiren Sait Susam, Yozgat’ta mesleğin son temsilcisi ve ustası olduğunu söyledi. Sait Susam, çıraklık döneminden örnekler vererek, o dönem Tol Çarşı’nın bir sanayi sitesi kadar faal durumda üretim yapan bir merkez halinde olduğunu ve kendisinin de o dönemin ustalarından Tenekeci Behçet Usta’nın yanında mesleğe adım attığını belirtiyor. Bir yandan üretim gerçekleştirip, öbür yandan sorularımıza cevap veren Behçet Usta’nın dükkanı halen 1970’li yılların üretim yapan havasını gerek teçhizatlarıyla, gerek mekanik makineleriyle korumaya devam ediyor.





“ENDER BİR SANATKÂR”





Sobacılık mesleğine 1978’de çırak olarak başlayan Sait Susam, 1985’te kendi dükkanını açarak mesleğini o gün bugündür, yani tam 30 yıldır sürdüren ender sanatkar ustalar arasında yer alıyor.

Sait Susam’ın iş yeri açma ruhsatının üzerinde dönemin belediye başkanı Cemil Çiçek’in imzası yer alıyor.

Sait Susam, çeliğe, emayeye kısacası demirden üretilen tüm malzemelere şekil ve hayat vererek vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda malzeme üretimi gerçekleştiriyor.



‘EMEĞİN KARŞILIĞI YOK’

Sobacı Sait Susam, yaklaşık 30 yıllık zanaatkarlığında birçok insan yetiştirdiğini ve bugün mesleğini kendi çocukları öğreterek onlara miras bıraktığını belirtti.

Sait Susam, günümüzde insanların emeğin ve sanatın karşılığını vermeden kaçındığını ifade etti. Sait Usta, fabrikasyon üretim ile insanların kalitesiz ve uzun ömürlü olmayan ürünlere çok kolay ödeme yaparken, sanatkar insanların ürettiklerine pazarlık yaparak, para vermekten kaçındıklarını üzülerek beyan etti.

Sait Susam, “Bizim yaptığımız ürünlere müşteri para verirken pazarlık yapıyor, ürünün değerini ödemekten kaçınıyor. Ancak aynı zamanda bir Çin malı kalitesiz ürüne üstündeki etiket fiyatının ödemesini çok kolay yapabiliyor” diye konuştu.

Sait Susam, günümüzde emeğin ve sanatın değerinin yeteri kadar anlaşılamadığını söyledi. İş önlüğünü giyerek üretimini sürdüren Susam, sağlığı el verdiği sürece mesleğini icra edeceğini ve insan ihtiyacı dolayısıyla ortaya çıkan sanat veya zanaatların hiçbir zaman tamamıyla kaybolamayacağını da bildirerek, sirkülasyonun devam ettiğini sözlerine ekledi.