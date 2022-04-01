Beğeniyle izlendi

Sorgun Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Sergilenen ‘Anadolu'da Çanakkale’ tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergilenen ‘Anadolu'da Çanakkale’ tiyatro oyununu beğeni ile izlediğini dile getiren Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘Sergilenen tiyatro oyunu hemşehrilerimizin yoğun katılımı ile sahnelendi. İçimizden, bizim insanlarımızın oynadığı profesyonel bir tiyatro oyunu sergilendi. Gururla ve heyecanla izledik. Sorgun hasretini çektiği gerçek sanata kavuştu. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.