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BeeM takımına moral

TEKNOFEST 2020'de Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarında önemli bir başarı elde eden Yozgat Bozok Üniversitesi BeeM Takımı, bu yılki yarışlara da iddialı hazırlanıyor.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:58
BeeM takımına moral

146 başvuru arasından ilk 24’e kalarak finalist olma hakkı kazanan BeeM takımı, bu yılki yarışmalara otonom sistem yazılımları ve yapay zekâ ile çalışan elektrikli araç ile katılacak.
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu yıl 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli Gebze Bilişim Vadisinde yapılacak olan TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışları öncesi BeeM takımı üyeleri ile bir araya geldi. Karadağ, TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışları için üniversitenin BeeM takımı tarafından tasarlanan elektrikli aracın insansız, belirli parkur içerisinde hem levha hem de trafik ışığı tanıma şerit takibi ve otonom park özelliği gibi birçok özelliği ile dikkat çektiğini söyledi. Karadağ, “Geçtiğimiz yıl büyük bir başarıya imza atan BeeM takımımız 9 ay boyunca büyük bir özveri ile çalışarak bir çok özelliği bulunan yeni bir elektrikli araç tasarladı. İnanıyorum ki BeeM takımı kararlılıkla çıktıkları bu yolda bu sene daha büyük bir başarı elde edecektir. Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çetin danışmanlığında kurulan BeeM takımını ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, takım üyelerine yarışma öncesi başarılar diliyorum’’ dedi. 

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BeeM Takımına Moral
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