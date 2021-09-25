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BeeM Takımı finalde

Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan otonom aracı TEKNOFEST 2021 Atatürk Havalimanı Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları gösteri alanında yerini aldı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:40
BeeM Takımı finalde

Bozok Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çetin danışmanlığında kurulan BeeM Takımı tasarladıkları otonom araç ile bu yıl Gebze Bilişim Vadisinde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarına katıldı. 146 başvuru arasında ilk 24’e kalan BeeM takımı, daha sonra yapılan teknik kontrolleri tek seferde geçerek son 17 takım arasına girmeyi başararak final yarışlarına katılmaya hak kazandı. Belirli bir parkur içerisinde hem levha hem de trafik ışığı tanıma, şerit takibi ve otonom park özelliği gibi birçok özelliği ile dikkat çeken BeeM takımının tasarladığı otonom araç, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı TEKNOFEST Gösteri alanında ziyaret edilebilecek.

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