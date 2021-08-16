BeeM Ekibinde hazırlık

Yozgat Gençlik Merkezi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan BeeM takımı ortaklığıyla hazırlanan proje ile Teknofest yarışmasına başvuran ekibinin çalışmaları devam ediyor. Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, BeeM takımını ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beem Takımı 2021 yılı Teknofest robotaksi binek otonom araç yarışması için yaklaşık on aydır çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi. Proje kapsamında mühendislik öğrencileri tüm dünya da oldukça yeni bir alan olan yapay zeka çalışmaları ve otonom araç teknolojisinin gelişimi, uygulanması için çalışmalar yaptıklarının altı çizildi. Gençler, yaptıkları araç ile iki şerit arasında yapay zeka teknoloji alanında projelerini geliştirmeye devam ediyor.