Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95585
ALTIN
190.984
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3646
EURO
5.6540

Bedensel engelli çiftin mutlu günü

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelli Mihriban İlbayi ve Murat Galip dünya evine girdi.

Bedensel engelli çiftin mutlu günü

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelli Mihriban İlbayi ve Murat Galip dünya evine girdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
4 Okunma
Bedensel engelli çiftin mutlu günü

Nikah töreni öncesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde idarecilerin tertibi ile Mihriban İlbayi ve Murat Galip için kına gecesi yapıldı. Kuruluşta kalan bedensel engelli vatandaşların ve personelin katılımı ile gerçekleşen kına geçesinde gelin ve damat doyasıya eğlendi. Kına gecesinin ardından çiftin nikah merasimi Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirildi. Gelin ve damattan 'evet' yanıtını alan Evlendirme Dairesi Memuru İsmail Bal, çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Daha sonra aile cüzdanını çifte uzatan Bal, gelin ve damata mutluluklar diledi.

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 1,5 yıldır kalan İzmir doğumlu Murat Galip ve Erzurum doğumlu Mihriban İlbayi, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hayatlarını birleştiren çift, daha sonra yetkililer tarafından 'Umut Evi'ne yerleştirildiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Her detay inceleniyor
Her detay inceleniyor
Ekmek askıya çıktı
Ekmek askıya çıktı
Sıcak hava uyutmuyor
Sıcak hava uyutmuyor
Eskipazar’da yenileme çalışması
Eskipazar’da yenileme çalışması
Çamlığa TÜBİTAK Projesi
Çamlığa TÜBİTAK Projesi
Ayçiçeği hasadı yapıldı
Ayçiçeği hasadı yapıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim