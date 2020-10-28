Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
502.650
DOLAR
8.1553
STERLİN
10.6886
EURO
9.6454

Bedeni Çanakkale’de, Ruhu Yozgat’ta BOŞ MEZARA DUA

Çanakkale Savaşında şehit olan babasını ziyaret için gidip gelmekte hem maddi hem de uzak olmasının verdiği sıkıntı nedeniyle 105 yaşındaki Ali Demirtaş, babası için köyünde mezar yaptırdı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:37
Bedeni Çanakkale’de, Ruhu Yozgat’ta BOŞ MEZARA DUA

YOZGAT Merkeze bağlı Pembecik Köyünde ikamet eden 105 yaşındaki Ali Demirtaş, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan babasının mezarını hem maddi açıdan hem de mesafenin çok uzun olmasından dolayı yaşadığı sorunlar nedeniyle ziyaret edemeyince, kendince çözüm buldu. Ali Demirtaş, köyüne babasının mezarını yaptırdı, her gün ziyaret edip, dua etmeye başladı. Babasının hayrına köyünde bir de çeşme yaptıran Ali Demirtaş, babası Mustafa Demirbaş’ın, annesi Hüsne ile evlendikten sonra ablası Menekşe’nin dünyaya geldiğini, daha sonra da askere gittiğini söyledi. Ali Demirbaş, kendisinin dünyaya geldiği gün Çanakkale’de savaşan babası Mustafa Demirbaş’ın şehit olduğunu bildiren künyesinin evlerine geldiğini annesinin ve diğer büyüklerinin anlattığını kaydetti. Demirtaş, ‘’Babamın şehit olduğu tarihte dünyaya geldiğim için şuan 105 yaşında olmama karşılık, nüfusu geç yazdırılmam nedeniyle 100 yaşında görünüyorum. Yani resmi yaşım 100 ama asıl yaşım 105’’ diye konuştu. Babasından dolayı kız kardeşine bağlanan şehitlik maaşının ablasının vefatından sonra kendisinin almaya başladığı bildiren Ali Demirbaş, ‘’Çanakkale’ye gidip, gelemiyorduk. Hem uzak hem de mali yönden sıkıntı yaratıyordu. Bu nedenle, babamdan dolayı verilen maaş ile köyümüze mezarını yaptırdım.  Çanakkale’deki babamın mezarından toprak getirip, üzerine serdim. Sürekli ziyaret ediyorum, babama burada dua ediyorum. Ayrıca köyümüzün içerisine de babam adına bir çeşme yaptırdım’’ ifadelerini kullandı.  

Anahtar Kelimeler:
Bedeni Çanakkale’deRuhu Yozgat’ta BOŞ MEZARA DUA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeşme hayratı
Çeşme hayratı
Evde izolasyona yakın takip
Evde izolasyona yakın takip
Karantinayı ihlal etti
Karantinayı ihlal etti
Köy yolu asfaltlandı
Köy yolu asfaltlandı
Merkez denetlendi
Merkez denetlendi
KOBİ’lere destek paketi açıklandı
KOBİ’lere destek paketi açıklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim