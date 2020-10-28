Bedeni Çanakkale’de, Ruhu Yozgat’ta BOŞ MEZARA DUA

YOZGAT Merkeze bağlı Pembecik Köyünde ikamet eden 105 yaşındaki Ali Demirtaş, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan babasının mezarını hem maddi açıdan hem de mesafenin çok uzun olmasından dolayı yaşadığı sorunlar nedeniyle ziyaret edemeyince, kendince çözüm buldu. Ali Demirtaş, köyüne babasının mezarını yaptırdı, her gün ziyaret edip, dua etmeye başladı. Babasının hayrına köyünde bir de çeşme yaptıran Ali Demirtaş, babası Mustafa Demirbaş’ın, annesi Hüsne ile evlendikten sonra ablası Menekşe’nin dünyaya geldiğini, daha sonra da askere gittiğini söyledi. Ali Demirbaş, kendisinin dünyaya geldiği gün Çanakkale’de savaşan babası Mustafa Demirbaş’ın şehit olduğunu bildiren künyesinin evlerine geldiğini annesinin ve diğer büyüklerinin anlattığını kaydetti. Demirtaş, ‘’Babamın şehit olduğu tarihte dünyaya geldiğim için şuan 105 yaşında olmama karşılık, nüfusu geç yazdırılmam nedeniyle 100 yaşında görünüyorum. Yani resmi yaşım 100 ama asıl yaşım 105’’ diye konuştu. Babasından dolayı kız kardeşine bağlanan şehitlik maaşının ablasının vefatından sonra kendisinin almaya başladığı bildiren Ali Demirbaş, ‘’Çanakkale’ye gidip, gelemiyorduk. Hem uzak hem de mali yönden sıkıntı yaratıyordu. Bu nedenle, babamdan dolayı verilen maaş ile köyümüze mezarını yaptırdım. Çanakkale’deki babamın mezarından toprak getirip, üzerine serdim. Sürekli ziyaret ediyorum, babama burada dua ediyorum. Ayrıca köyümüzün içerisine de babam adına bir çeşme yaptırdım’’ ifadelerini kullandı.