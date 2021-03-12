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BEDELLER iLAN EDiLDi

YOZGAT Belediyesi tarafından projesi hazırlanan, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami bölgesi Çevre Düzenleme çalışmaları kapsamında kamulaştırılması gereken binalarla ilgili yapılan itiraz sonrasında yargı kararı da belli oldu.

12 Mart 2021 Cuma 00:56
BEDELLER iLAN EDiLDi

Yozgat 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Kamulaştırma ilanı yayımlandı. Kararda, Yozgat Merkez Köseoğlu Mahallesi, şehir imar planında park ve yeşil alan olarak ayrıldığı hatırlatıldı. Belediye Encümenin 26 Şubat 2020 tarihli kararı ile kamulaştırma kararı alındığı,  7 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği kaydedildi. Mahkemede kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Yozgat Belediye Başkanlığı adına  tescilinin talep edildiğine vurgu yapıldı. Kamulaştırma kanunun 10’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verildiği açıklandı.  Buna göre; Köseoğlu Mahallesindeki 6 nolu parseldeki 30,47 metrekare alan için 134 bin 470,24 lira, 7 nolu parseldeki 31,30 metrekarelik alan için ise 138 bin 133,20 lira taktir bedeli biçildiği kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan Çapanoğlu Büyük Camii Çevresi düzenlemesi projesinin Yozgat’ın yüzü olacağını bildirdi. Projenin 20 milyon liraya ihale edildiğini belirten Köse, 4 yıldır Çapanoğlu Büyük Camii çevresinin halk meydanı gibi olduğunu, daha önceki dönemlerde de camii çevresinde çalışmalar yapıldığını hatırlattı. Köse, ‘’Yaklaşık 10 Bin metre karelik bir proje alanımız var. Bu proje alanı içerisinde yeni tip lavabolarımızın, kültür evimizin, kültür merkezimizin olduğu, aynı zamanda da imalathanemizin, aşevimizin olduğu bir düzenleme yapılıyor. Bizim hocalar kahvesi kültürümüz vardı. O kültürü yeniden ihya edeceğimiz, hocalar kahvesi kültürünü de yaşatacağımız bir alan da inşa edeceğiz. Yozgatlı halkımızın özellikle Çapanoğlu Büyük Camii çevresinde bulunan hemşehrilerimizin vakitlerini geçirebileceği ve şehrimizin nefes alabileceği tarihi dokumuzun ortaya çıkacağı bir proje. Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, milletvekillerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza başta şahsım adına ve şehrim adına teşekkür etmek istiyorum’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

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BEDELLER ILAN EDiLDi
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