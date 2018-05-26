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Becerilerini sergilediler

AYDINCIK ilçesi Baydiğin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, açtıkları Bilim Fuarı’nda öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları birbirinden özel eserlerini sergilemenin sevincini yaşadılar.

Becerilerini sergilediler

AYDINCIK ilçesi Baydiğin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, açtıkları Bilim Fuarı’nda öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları birbirinden özel eserlerini sergilemenin sevincini yaşadılar.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Becerilerini sergilediler

Kaymakam Yavuz Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Engin, Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Kurum Amirleri, Öğretmenler, Öğrenciler ile birlikte Baydiğin İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen Bilim Fuarı ve Çocuk Gelişimi Sergisine katıldı. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin, bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak, yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü. Sağlıktan Teknolojiye, Bilimden Kültüre, Coğrafyadan Kimyaya daha nice alana hitap eden çeşitli projeleri inceleyen Kaymakam Akyol, bu etkinlikte katkısı olan herkese teşekkür etti.

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