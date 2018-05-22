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Becerilerini sergilediler

YENİFAKILI İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, dikiş nakış kursu yılsonu sergisi yoğun bir katılımla açıldı.

Becerilerini sergilediler

YENİFAKILI İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, dikiş nakış kursu yılsonu sergisi yoğun bir katılımla açıldı.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Becerilerini sergilediler

İŞKUR işbirliği ile açılan kursa katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı öncesinde, kursiyerler belgelerini aldı. Yenifakılı İlçesi Halk Eğitim Merkezi Dikiş nakış kursuna 14 kursiyer katıldı. İki aylık bir dönemde çok sayıda eser üreten kursiyerlerin çalışmaları yılsonu sergisinde halkın beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Kaymakam Vekili Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır’la birlikte ilçe protokolü katıldı. Giyim ve Üretim Teknolojisi Öğretmeni Melek Doğan’ın yürüttüğü kursta, kursiyerler birinden güzel eserler ortaya çıkarttı. Yenifakılı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tülek, kursiyerlere ve katılımcılara teşekkür ederek, kurs boyunca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tülek, özveri ile çalıştıklarını, ilçenin olumsuz şartları altında zorlandıklarını dile getirdi, istenilen alanda kurs öğretmeni bulmakta zorlandıklarını vurguladı. Daha sonra protokol üyeleri ile birlikte serginin açılışı yapıldı.

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