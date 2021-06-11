Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1457
ALTIN
514.493
DOLAR
8.4160
STERLİN
11.9496
EURO
10.2472

Becerilerini sergilediler

Yozgat’ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, yıl boyunca öğrenirken hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerini görücüye çıkartmaya devam ediyor.

11 Haziran 2021 Cuma 00:17
Becerilerini sergilediler

Yozgat’ın Çandır ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde kadınların el becerisi üzerine yaptığı eserler ile ürettikleri ürünler sergilendi. Kaymakam Ramazan Cihangir, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, beraberindeki heyet ile birlikte sergide incelemelerde bulundu. Cihangir ve diğer ilçe yöneticileri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim etti. Cihangir, devletin hanımların iş hayatına ve sosyal hayata olan katılımlarını desteklediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Becerilerini Sergilediler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÇILIŞI 6 KEZ ERTELENDİ
AÇILIŞI 6 KEZ ERTELENDİ
GES ihaleye çıkıyor
GES ihaleye çıkıyor
Kadınlar birlik oldu
Kadınlar birlik oldu
SEVGİ DOLABI PROJESİ
SEVGİ DOLABI PROJESİ
Ehliyet alanına düzenleme
Ehliyet alanına düzenleme
Pandemix Ekibine teşekkür
Pandemix Ekibine teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim