Becerilerini sergilediler

Yozgat’ın Çandır ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde kadınların el becerisi üzerine yaptığı eserler ile ürettikleri ürünler sergilendi. Kaymakam Ramazan Cihangir, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, beraberindeki heyet ile birlikte sergide incelemelerde bulundu. Cihangir ve diğer ilçe yöneticileri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim etti. Cihangir, devletin hanımların iş hayatına ve sosyal hayata olan katılımlarını desteklediğini söyledi.