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Becerilerini sergilediler

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslar tamamlandı, kursiyerler öğrenirken hazırladıkları birbirinden güzel el işi göz nuru eserleri sergiledi.

04 Haziran 2021 Cuma 00:01
Becerilerini sergilediler

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi, 2020/2021 eğitim öğretim yılı sergisi ve kısa müzik dinleti Öğretmen Evi yemekhane salonunda yapıldı. İlçe yöneticilerinin de katıldığı sergideki el işi eserler büyük ilgi gördü.  Serginin açılışını yapan ilçe yöneticileri, eğitim yılı içerisinde kursiyerler tarafından yapılan çalışmaların sergilendiğini belirterek, ‘’Bayanlarımızın hem meslek öğrenmeleri hem de meslek sahibi olmaları açısından bu kurslarımızın önemi büyüktür. Bizler bu gibi kurs ve sergilerimizi her zaman destekliyoruz’’ ifadelerini kullandılar. Kadınlara yönelik kursların ve neticesinde gerçekleşen sergilerin bir amacının da kadınlara mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik kazandırmanın yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da destek sağlamak olduğu hatırlatıldı. Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından hazırlanan sergi gezildi. 

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Becerilerini Sergilediler
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