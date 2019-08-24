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Bebeklere Hediye

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, göreve geldikten sonra başlattığı uygulama ile bebekleri olan aileleri ziyaret edip, tebrik ediyor, minikleri kucağına alıp, sevdikten sonra bebeklerin kullanabileceği hediye paketi takdim ediyor.

Bebeklere Hediye

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, göreve geldikten sonra başlattığı uygulama ile bebekleri olan aileleri ziyaret edip, tebrik ediyor, minikleri kucağına alıp, sevdikten sonra bebeklerin kullanabileceği hediye paketi takdim ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Bebeklere Hediye

'Hoş geldin bebek’ uygulaması kapsamında yeni doğan bebeklerin kullanımı için ailelerine teslim edilen hediyeler, aile bireylerini mutlu ediyor. Belediye Başkanı Elbaşı, yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ederek, hediye paketi uygulamasının sosyal belediyeciliğin bir gerekliliği olduğunu söyledi. Başkan Okan Yaşar Elbaşı, ‘Yeni doğan Can'ları ziyaret edip, ailelerini tebrik ettik. Yeni Can'larımızın minicik elleri hayatlarına renk katsın. Sıcacık gülüşleri hayatlarını ısıtsın. Attıkları ilk adımın heyecanı evliliklerine can katsın. Yaşamları boyunca başarılara koşsunlar, bizlere de anne babalarıyla birlikte gurur versinler. Vatana, Millete, hayırlı birer birey olsunlar inşallah’ dedi. Hediye edilen hediye paketinde, zıbın, fanila, battaniye, tulum, eldiven ve çorabı ve hediye kutusu yer alıyor.

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