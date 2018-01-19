Bebekler çifter çifter

Biri kız biri erkek ikiz çocukları olan Hanife-Osman Arslan çifti, ikinci kez ikiz bebek sahibi oldu. İkisi de erkek olan bebekler, Yerköy Devlet Hastanesinde sezaryenle dünyaya gözlerini açtı.

Arslan çifti, bebeklerinin sağlıklı dünyaya gelmesinin kendileri için dünyalara bedel olduğunu belirtti.

Arslan çifti, doğumu yapan Yerköy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. A.Alp Tokalıoğlu’na teşekkür etti.

Dr. Tokalıoğlu, en az aile kadar kendilerinin de heyecanlı olduklarını söyledi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk, ‘10 yataklı Kadın Doğum Servisimizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız, tecrübeli ebelerimizin takibi ile Arslan çiftimizin ikinci kez ikiz bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtılar. Doktorumuz Op.Dr. A. Alp Tokalıoğlu’na, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.