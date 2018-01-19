Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116856
ALTIN
160.984
DOLAR
3.7699
STERLİN
5.2433
EURO
4.6154

Bebekler çifter çifter

YERKÖY Devlet Hastanesi’nde daha önceki doğumunda ikiz çocuk dünyaya getiren anne ikinci hamileliğinde de ikiz bebek sahibi oldu.

Bebekler çifter çifter

YERKÖY Devlet Hastanesi’nde daha önceki doğumunda ikiz çocuk dünyaya getiren anne ikinci hamileliğinde de ikiz bebek sahibi oldu.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
3 Okunma
Bebekler çifter çifter

Biri kız biri erkek ikiz çocukları olan Hanife-Osman Arslan çifti, ikinci kez ikiz bebek sahibi oldu. İkisi de erkek olan bebekler, Yerköy Devlet Hastanesinde sezaryenle dünyaya gözlerini açtı.
Arslan çifti, bebeklerinin sağlıklı dünyaya gelmesinin kendileri için dünyalara bedel olduğunu belirtti.
Arslan çifti, doğumu yapan Yerköy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. A.Alp Tokalıoğlu’na teşekkür etti.
Dr. Tokalıoğlu, en az aile kadar kendilerinin de heyecanlı olduklarını söyledi.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk, ‘10 yataklı Kadın Doğum Servisimizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız, tecrübeli ebelerimizin takibi ile Arslan çiftimizin ikinci kez ikiz bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtılar. Doktorumuz Op.Dr. A. Alp Tokalıoğlu’na, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ!
SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ!
Su baskınına karşı önlem
Su baskınına karşı önlem
Göletlerin bakımı yapıldı  
Göletlerin bakımı yapıldı  
Kampüse önem verildi
Kampüse önem verildi
Yürünecek alanlar belirlendi
Yürünecek alanlar belirlendi
Kızılay anlatıldı
Kızılay anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim