Bebeğe destek standı

Yozgat merkez Lise Caddesi’nde Yiğit Alp'in Teyzesi Beyda Özcan, Dedesi Şükrü Avşar ile birlikte kurulan stantta minik Yiğit Alp için destek çağrısı yapıldı.

Beyda Özcan, Yiğit Alp’in doğduğu zaman yani ilk bir hafta içerisinde annesi tarafından hareketlerindeki yavaşlık fark edilmesi sonucunda götürüldüğü hastanede önce yoğun bakıma alındığını, Ankara’da yapılan genetik test ile SMA hastası olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Özcan, ‘’Yiğit Alp şuan 1.5 yaşında fakat gitmeyi istediğimiz hastane Texsas ve bu tedaviyi 2 yaş altındaki hastalara uyguluyor. Tedavini adı Zolgensma yaklaşık 44 ülkede uygulanmakta ve Avrupa'nın birçok ülkesinde sigorta kapsamına alınmış bir tedavidir. Ülkemizde maalesef uygulanmamaktadır’’ dedi. Devletin gözle görünür bir desteğinin bulunmadığını belirten Özcan, ‘’Varsa da cihaz 40 Bin lira ise 2 Bin liradan fazlasını vermiyor’’ ifadelerini kullandı. 10 aydır kendi çabaları ile kampanya yürüttüklerini anlatan Özcan, vicdanı ve merhameti olan herkesten destek beklediklerini sözlerine ekledi.