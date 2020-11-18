BBP'li Şahan, suikastin aydınlatılmasını istedi

2009 yılında Yozgat’a miting yapmak için gelirken Kahramanmaraş’ta şüpheli bir şekilde helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun suikastinin aydınlatılmasını isteyen hemşerimiz Büyük Birlik Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, “Ailelerin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatarak sonuçlandırılmasıdır” dedi. Şahan, ‘’Kamuoyunun da malumu olduğu üzere 11 yıla yaklaşan bu süreçte hadisenin aydınlatılması için camia olarak büyük çaba sarf ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dosyanın çok titiz bir şekilde yeniden ele alındığına ve soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirildiğine şahitlik ettik. Bu gelişmeler ışığında bu süreçte hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanların Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde hukukun önüne çıkarılacağına ve gerekli cezaları alacağına inanıyoruz.” İfadesini kullandı. Şahan açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bugünkü gelişmeyi suikastı aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde suikast dosyası kapsamında; daha önce yanlış, eksik veya hatalı yapılan işlem ve uygulamalarla, yapılmayan iş ve işlemlerin de tamamlanarak, ana soruşturma dosyası ile ilgili de yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Bu minvalde; geçmişte oluşturulan Kaza-Kırım komisyonu ve diğer komisyonlarda görev alan ve alanında uzman ve yetkin olmayan bilirkişilerin hazırladığı eksik, yanlış ve noksan tespitleri içeren bilirkişi raporlarını da incelemeye alacak ve suikastı tüm yönleri ile şeffaf bir şekilde araştıracak yeni bilirkişilerden oluşan bir kurulun davanın seyrine katkı yapacağına inanıyoruz. Şehit ailelerinin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır.”