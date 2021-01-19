BBP camiasının acı günü

Yozgat Şehir Hastanesinde Covit-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilerek evine gönderilen 74 yaşındaki Ali Şahan Zatüreye yakalandığı ve tekrar Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Önceki gün tedavi gördü hastanede kalp krizi geçiren Ali Şahan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Büyük Birlik Partisi Yozgatlı Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan’ın babası olan Ali Şahan dün Hüzni Baba mezarlığında kılınan cenaze namazına müteakip defnedildi. Ali Şahan’ın cenaze törenine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Yozgat İl ve Ocak teşkilatı ile birlikte Sivas ve Çorum İl Başkanları ile Alperen Ocakları Başkanları, Kayseri Alperen Ocakları Başkanı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve Şahan ailesinin yakınları katıldı.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye de nezaket ziyaretinde bulundu.