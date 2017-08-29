İÇAN Şube Başkanı Yıldırım, yayınladığı bayram mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramına ulaşmanın heyecanın içerisinde olduğunu belirterek, bayramların kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı en anlamlı günler olduğunu dile getirdi.

“Bayramlaşmak barışmaktır, bayramlaşmak kucaklaşmaktır, bayramlaşmak yardımlaşmaktır” diyen Yıldırım, bayramların paylaştıkça anlam kazanacağı mesajını verdi.

Sibel Yıldırım; “Kurban, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. Kurban, Allah'a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır” dedi.

Yıldırım, Mübarek Kurban Bayramında bu anlayışın, bu atmosferin pekişmesine, güçlenmesine, safların sıklaşmasına, gönüllerin bütünleşmesine vesile olmasını temenni ederek, şu ifadelerde yer verdi:

“Bu günler, aynı zamanda Hac ibadetinin ifa edildiği; milyonlarca Müslüman’ın, Arafat meydanında, dualar eşliğinde, müstesna bir kardeşliğin yaşandığı günlerdir. Hac ibadeti için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyor, Haclarının ve kurbanlarının kabul olmasını diliyorum. Bu duygularla, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyor, bu güzel günlerin coşkusunu tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi’nin doyasıya yaşamasını, acıların sona ermesini bayramın İslam alemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”

