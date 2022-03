Bayramlarını kutladılar

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Tıp Bayramının tarihçesi hakkında programın açılış konuşmasını yapan Üniversite Tıp Fakültesi öğrencisi Huriye Şüphesiz, “Tüm hekimlerin ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Yüklendiğimiz misyonun farkında tıp öğrencileri olarak her türlü zorluğa karşı azim ve kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan Birol Muhammed Kocur, "Tabip; insanın bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halini sağlamakla görevli meslek grubudur. Şüphesiz tüm meslek grupları toplumun huzuru ve kalkınması için büyük önem arz etmektedir. Ancak bireylerin sağlığının toplumun sağlığını doğrudan etkilendiğini göz önüne alırsak tabip ve tıbbiyelilerimizin kıymeti daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

Asistan Hekimler adına konuşan Araştırma Görevlisi Osman Muhammed Özbay, "Hekimlik saygın bir meslektir. Üzülerek söylüyorum ki son zamanlarda bu toplumdaki saygınlık yerini şiddete bırakmaktadır. Bu şiddet olaylarını kınıyorum ve en kısa zamanda önlem alınacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öğretim Üyeleri adına ise konuşan Profesör Dr. Ayşe Erbay, hekimlerin günümüzde sağlıkta şiddet, komplikasyonların malpraktis kabul edilerek uzun yargılama süreçleri ve ciddi tazminat kararları ile karşı karşıya kaldığına vurgu yaparak, “Hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi hem hasta haklarını iyileştirecek hem de hekimlere nefes aldıracaktır. Hekimliğin eski itibarına kavuşacağı daha güzel günleri yaşayacağımız umuduyla" ifadelerine yer verdi.

Hemen hemen tüm dünyada ve ülkemizdeki duruma göre bazen sağlık sistemindeki sorunların tek sorumlusu bazen de tek çaresi doktorlar olarak gösterildiğinin altını çizen Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Ferit Çiçekçioğlu, “Bizler ne tek başına bir çare, ne de tek başına sorumlularız. Bizler ancak iyi işleyen bir sağlık sisteminde çok faydalı olabiliriz. Her şeye rağmen hekimler lehine olumlu gelişmeler oluyor. Umarım bu çalışmalar çok iyi sonuçlanır ve sorunlara çare olur” dedi.

Tıp Bayramını ve böyle önem arz eden önemli günleri tek bir güne sığdırmanın yanlış olduğunun belirten Profesör Dr. Ahmet Karadağ bugün özelinde hekimlerimize bir vefa örneği ortaya koyarak sağlık camiasının sorunlarının ve taleplerinin dillendirilerek seslerini duyurmalarına olanak sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Karadağ, “Karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin kutsal mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin, geleceğin hekim adayları sevgili öğrencilerimizin, sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İlknur Haberal Can, Prof. Dr. Murat Korkmaz, Prof. Dr. Hasan Ali Bayhan, Prof. Dr. Özgür Çiftçi, Prof. Dr. Hacı Alper Uzun, Prof. Dr. Hamdi Temel, Prof. Dr. Barış Doğu Yıldız, Prof. Dr. Pamir Eren Ersoy ve Prof. Dr. Rıza Haldun Gündoğdu’ya profesörlük belgeleri takdim edildi. Program Üniversite Tıp Fakültesinde çeşitli Anabilim Dallarında görev yapan ve Doçentlik ünvanı alan öğretim üyelerine teşekkür belgeleri ve dönem birincileri ile genel değerlendirme sınavında başarı gösteren öğrencilere ödüllerinin takdimiyle sona erdi.