Bayramlar dayanışma günüdür

Vali Çakır, ‘Bayramlar incinen gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu günler olması bakımından toplumsal barışımız için çok önemlidir. Bu günler, toplumumuzun bütün kesimleri arasındaki bağları güçlendiren, gelecek için bizlere umut kaynağı olan, milli ve manevi değerlerimizin daha yoğun olarak yaşandığı günlerdir’’ dedi. Vali Çakır, bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu, fakir, yetim ve kimsesizleri unutmayacak, onların yanında olacaksak, aynı şekilde kahraman gazilerimizi, şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını da unutmadan, onların yanında olmamız gerektiğinin altı çizdi. Vali Çakır mesajında, ‘Bu duygu ve düşüncelerle, mesai arkadaşlarımın, Yozgatlı Hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, bayramın barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olması dileğiyle huzurlu mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim’ ifadelerini kullandı.