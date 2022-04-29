Bayramınız kutlu olsun

Köse, ‘Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş’ olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Köse, Dini ve milli bayramlarımızın, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız özel günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Hayatımızı zenginleştiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum’’ dedi.