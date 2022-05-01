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Bayramınız kemerli olsun

Yozgat Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekiplerinin emniyet kemeri denetimine katılarak sürücüleri emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılardı.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:08
Bayramınız kemerli olsun

Muslubelen emniyet kontrol noktasında polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamaya İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ile birlikte katılan Vali Polat, durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet edip emniyet kemeri takarak dikkatli yolculuk etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Vali Polat, direksiyonda oldukları sürece emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu. Araç sürücülerine ‘Yaşam Kemeri’ broşürü de dağıtan Vali Polat, sürücülerin bayramlarını kutlayarak hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu. Kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Polat, Yozgat’ta geçtiğimiz yıl içerisinde yaşam tüneli açtıklarını hatırlattı. Vali Polat, amaçlarının yolculara ceza kesmek olmadığını, yolcuları, yola çıkan hemşehrilerini, gurbetten gelen insanları, Kuzeyden Güneye, Doğudan Batıya seyahatlerinde Yozgat yolunu kullanan insanlara kısa bir mola verdirmek ve bilgilendirme faaliyetinde bulunmak için bu uygulamayı yaptıklarını söyledi. Bayram tatilinin başladığını vurgulayan Vali Polat, ‘’Bu bayram tatilinde yoğun olan trafiğimizi burada kontrol altına almak, bu bayramda ‘Bayramınız kemerli olsun’ parolası ile tüm sürücülerimize kemer takma, trafik kazalarında ve ölümle sonuçlanan kazalarda kemerin ne kadar etkili ve önemli olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza, emniyetimize, jandarmamıza teşekkür ediyorum. Sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimizi acıya dönüştürmeyelim, emniyet kemerimizi takalım, yaşam için kısa bir mola verelim, Yiğitler şehri Yozgat her zaman sizleri ağırlamaktan, sizleri iftarda, sahurda misafir etmekten memnun olacağını tekrar belirtelim’’ dedi.

Son Güncelleme: 30.04.2022 14:50
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