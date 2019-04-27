Bayramı sıfırladık!

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 30 Nisan 2019 Salı günü akşam saat 21.00’da Yozgat Cumhuriyet Alanı’ndan 9 otobüs ve 450 çalışan emekçi ile birlikte 1 Mayıs Uluslar Arası Birlik ve Dayanışma günü etkinliklerine katılmak üzere Şanlıurfa’ya hareket edeceklerini söyledi. Zararsız, ‘Hak-İş Konfederasyonumuz 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü kitlesel olarak her yıl farklı bir ilde kutlanmaktadır. 2019 yılında 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü Şanlıurfa’da Memur Sen Konfederasyonu ile beraber kutlayacağız. Bu yılki 1 Mayıs temalarımız, vergilerin yüksekliği, işsizlik, kayıt dışı, enflasyon ve kıdem tazminatı konuları olacaktır. Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Uluslar Arası Birlik ve Dayanışma Günü kutlarım’ dedi. Böylece Yozgat'ta önceki yıllarda yapılan 1 Mayıs kutlamaları artık yapılmaz oldu. Umarız, önümüzdeki yıl Yozgat bayrama ev sahipliği yapar.