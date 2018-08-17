Bayramı kutladı

Bir bayramı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Vali Yurtnaç, bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlığa hayır getirmesini temenni etti.

Yozgat Valisi Yurtnaç, birlik, kardeşlik ve dostluk iklimi olan bayramlardan, dinin ve geleneğin cemiyet hayatına olan tesirinin en güçlü şekilde hissedildiğini hatırlattı.

Vali Yurtnaç, “Bu vesileyle büyüklerimizi ziyaret ederek, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin gönüllerini kazanarak, bayramı manasına uygun bir şuurla yaşamalı ve yaşatmalı. Böylelikle bayramın manasını ve ehemmiyetini gelecek nesillere güzel örneklerle anlatmalıyız” dedi.

Zor bir coğrafyada, mesuliyeti büyük bir tarihle yaşadığımıza dikkat çeken Vali Yurtnaç, şehit ve gazilerimiz bulunduğuna vurgu yaptı.

Vali Yurtnaç, “Bayramda onları gözetmemiz, şehit yakınlarının ve gazilerimizin de gönüllerini almayı unutmamamız, buruk geçen bayramlarında hissiyatlarını paylaşmamız asli vazifemizdir” şeklinde konuştu.

Yola çıkacak sürücüleri de uyaran Yozgat Valisi Yurtnaç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bayramda yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Bizlere derin acılar ve telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşatacak kazalara uğramamak için kural ihlalinden kaçınalım. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor, başta İslam alemine ve insanlığa rabbimden huzur, saadet ve afiyet diliyorum”.



