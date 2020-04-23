Bayramı kutladı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, ‘’Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının TBMM’ni ilanı ile üç yıl sonra kurulacak olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, bugünkü sınırlarımızın çizilmesi ile sonuçlanacak bir kahramanlık destanının işareti verilmiştir. TBMM’nin varlığı büyük milletimiz için umudun, Türkün düşmanları için ise hüsranın adı olmuştur’’ dedi.

Altan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Altan, Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının TBMM’ni kurarken hedeflerinin, düşmandan arındırılmış tam bağımsız bir ülke, hür ve eğitilmiş bir millet, öz kaynaklara dayanan bir milli ekonomi olduğunu hatırlattı. Altan açıklamasında, ‘’Bu bayram günü, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenlik kaynağının ilan edildiği tarihî bir gün iken, diğer taraftan yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bir kutlu şenliktir.

Dünyada örneği olmayan ve çocuklara ait tek bayram, 23 Nisan dır, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, dini, milli ve kültürel değerlerle yetiştirmek ve aklı, mantığı, idraki ile mücehhez insan olmasına rehberlik etmek her Türk insanının birinci görevidir.

Gazi Meclisimizin 100.kuruluş yılı Yüce Türk Milletine hayırlı olsun.

Bu vesile ile, kutsal vatanı ve Meclis’i bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, dâvâ arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, başta onurlu geleceğimiz olan çocuklarımız olmak üzere, bayramın aziz milletimize ve çocuklarımıza kutlu olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.